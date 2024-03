Polizei und Feuerwehr waren in Ferchland im Einsatz. Gemeindewehrleiter Steve Flügge zieht Bilanz.

Jugendliche zündeln auf Spielplatz in Ferchland

Auf dem Spielplatz in Ferchland hatten zwei Bänke und ein Tisch sowie etwa 30 Quadratmeter Vegetation gebrannt.

Ferchland - In der Nacht zum Mittwoch mussten die Polizei und die Feuerwehr Elbe-Parey zu einem Einsatz auf den Spielplatz in Ferchland ausrücken. Auf dem im vergangenen Jahr an der Kirche neu angelegten Spielplatz brannte eine Sitzgruppe.