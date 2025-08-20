Immer mehr Kinder müssen schwimmen lernen – In Genthin sind die Kurse der DLRG bis Jahresende geplant. Unter neuer Leitung will der Ortsverband nicht nur ausbilden, sondern auch Rettungskräfte von morgen gewinnen.

Junge Führungscrew bei der DLRG Genthin: Das ist der neue Chef

Phillipp Dietert ist neuer Vorsitzender des DLRG-Ortsverbandes Genthin und setzt auf das Schwimmenlernen von Kindern und die Ausbildung von Rettungsschwimmern.

Genthin - Das Sommerwetter ließ in diesem Jahr lange auf sich warten – echtes Badewetter gab es in der Region erst nach den Sommerferien. Für die DLRG-Ortsgruppe Genthin bedeutete das: wenig Einsätze, aber umso mehr Zeit für einen internen Neustart.