Schwimmen und Retten Junge Führungscrew bei der DLRG Genthin: Das ist der neue Chef
Immer mehr Kinder müssen schwimmen lernen – In Genthin sind die Kurse der DLRG bis Jahresende geplant. Unter neuer Leitung will der Ortsverband nicht nur ausbilden, sondern auch Rettungskräfte von morgen gewinnen.
Aktualisiert: 21.08.2025, 11:48
Genthin - Das Sommerwetter ließ in diesem Jahr lange auf sich warten – echtes Badewetter gab es in der Region erst nach den Sommerferien. Für die DLRG-Ortsgruppe Genthin bedeutete das: wenig Einsätze, aber umso mehr Zeit für einen internen Neustart.