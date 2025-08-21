Wie die Stadt Schönebeck über das Jahr 2000 hinaus aussehen soll, darüber machte sich das Rathaus im Jahr 1988 Gedanken. Eine Broschüre gibt Auskunft und zeigt Erstaunliches.

Wie das Rathaus von Schönebeck zur DDR-Zeit die ärztliche Versorgung verbessern wollte

60 Jahre Hochschulmedizin an der Uniklinik Magdeburg: Die Schnelle Medizinische Hilfe (SMH) nahm für den Osten Deutschlands dort ihren Anfang, später fuhren die Krankenwagen der SMH auch in der Elbestadt Schönebeck. Das Foto zeigt den Einsatz deutlich früher als im Jahr 1988.

Schönebeck. - Es ist ein Stück Geschichte. Eine kleine Broschüre über Schönebeck, herausgegeben vermutlich im Jahr 1988, beschreibt, wie sich die Stadt in den nächsten 20 bis 30 Jahren entwickeln sollte (Volksstimme berichtete). Verfasst wurde die Konzeption von den Genossen aus dem Rathaus, die in diesem Fall eine ziemlich genaue Weitsicht bewiesen. Manches ist später nach der Wende tatsächlich auch genau so eingetreten.