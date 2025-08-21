Ein Polizeihubschrauber flog rund zwei Stunden über den Magdeburger Stadtteil Rothensee. Im Fokus der Einsatzkräfte stand dabei das Müllheizkraftwerk – warum dort mehrmals Einsatzkräfte abgesetzt wurden.

Hubschrauber der Polizei Magdeburg über dem MHKW Rothensee im Einsatz

Vom Hubschrauber der Polizei Magdeburg wurden Höhenretter der Feuerwehr auf dem Müllheizkraftwerk in Rothensee abgesetzt.

Magdeburg. - Es sind spektakuläre Szenen über dem Müllheizkraftwerk (MHKW) in Magdeburg-Rothensee am Donnerstag (21. August 2025): Knapp zwei Stunden lang flog ein Hubschrauber der Polizei das Kraftwerk an. An Bord befanden sich Höhenretter der Berufsfeuerwehr, die immer wieder abgesetzt und abgeholt wurden.