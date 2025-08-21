Bin ich wohngeldberechtigt? Kann ich Bürgergeld bekommen? Diese und drei weitere Sozialleistungen können ab 1. September kompakt in einer Web-App gecheckt werden, die das Magdeburger Sozialamt aufgelegt hat.

Wohngeld, Bürgergeld und mehr: So können Magdeburger prüfen, ob sie Anspruch haben

„Mach5“ heißt die neue Web-App des Sozial- und Wohnungsamtes, die Beigeordneter Ingo Gottschalk (l.), Marcel Görges, Leiter für Grundsatzangelegenheiten, und Heike Schulz, Leiterin des Sozial- und Wohnungsamtes, vorstellten.

Magdeburg. - Es gibt fünf große Leistungsbereiche im sozialen Sicherungssystem. Da zu wissen, worauf man einen Anspruch haben könnte, ist schwierig. Und den Weg ins Amt scheuen viele. Das Magdeburger Sozial- und Wohnungsamt bringt zum 1. September 2025 eine Web-App an den Start, in der Bürger ihre Ansprüche prüfen lassen können.