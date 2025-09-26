Der Anteil von jungen Menschen an der allgemeinen Arbeitslosenzahl ist in der Gemeinde in den letzten Jahren schwankend. Nun ist er leicht gestiegen.

So sehen die Verhältniss der Arbeitslosogkeit in der Gemeinde Elbe-Parey aus.

Parey. - Der Anteil der 15- bis 24-Jährigen an der Arbeitslosenzahl in Elbe-Parey ist in den vergangenen Jahren gestiegen. So sehen die Verhältnisse in der Gemeinde und die Entwicklung aus.

Im Jahr 2023 lag der Anteil junger Menschen zwischen 15 und 24 Jahren an der allgemeinen Arbeitslosenzahl bei 11,8 Prozent. Das geht aus Zahlen des Regionalatlas hervor, der von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gepflegt wird. Damit ist die Anzahl junger Menschen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Jahr 2022 betrug sie noch glatte 10 Prozent.

Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen steigt

Damit verzeichnen die letzten beiden Jahre der Aufzeichnung einen bedeutenden Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit in der Gemeinde. Denn im Jahr 2021 betrug dieser Anteil nur 5,9 Prozent, während er im Jahr 2020 noch bei 8,1 Prozent gelegen hat.

Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum sank der Anteil der Gruppe 55 bis 64 Jahre von 31 Prozent im Jahr 2021 auf 29,2 Prozent im Jahr 2022 und schließlich auf 27,5 Prozent im Jahr 2023.

Einen annähernd gleichbleibenden Anteil stellten die Langzeitarbeitslosen, die 2023 ganze 44,1 Prozent ausmachten. Hier ist in den vergangenen Jahren nur wenig Bewegung zu erkennen. So betrug der Anteil 2022 44,5 Prozent und 2021 44,8 Prozent.