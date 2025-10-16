„Jerichow und seine Kleinbahn 1899 bis 1999“ ist der Titel des Motivkalenders für 2026. Was das Redaktionsteam darin zusammengestellt hat und wo es den Kalender zu kaufen gibt.

Mit diesem Mercedes-Bus mit Anhänger der Kleinbahn (etwa 1942) ging es von Jerichow nach Tangermünde.

Jerichow - Gleise und Bahnhofsgebäude sind Zeugnisse aus der beinahe 100-jährigen Bahngeschichte in Jerichow, die noch heute für jedermann sichtbar sind. Mit einem Jahreskalender für 2026 machen Theresia Gebauer und Rudolf Amthor diese eine Jahrhundert noch einmal lebendig.