Chef Asrim Sadrija und Sohn Nik führen in der zweiten Generation das Pizza-Haus in Genthin.

Genthin. - Mit dem Ende von New York Pizza in Genthin vor etwas über einem Jahr verschwand auch zugleich das letzte und einzige Gewerbe, das den Online-Lieferdienst „Lieferando" angeboten hat. Zwar gibt es hinreichend Liefer-Alternativen in der Stadt, die überwiegend auf Onlinedienste verzichten. Doch warum bleibt ein Trend von Lieferando aus?