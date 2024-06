Munitionsfunde auf Kita-Gelände in Parey Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz

Im Rahmen von Bauarbeiten durch den Bauhof der Gemeinde Elbe-Parey wurde in der Kita Parey Munition gefunden. Kinder und Erzieher wurden in Sicherheit gebracht und der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an.