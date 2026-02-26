Die Rockmusikgruppe „Keimzeit“ wird am Sonnabend, 13. Juni, ein Open-Air-Konzert am Hotel „Am Meilenstein“ in Dunkelforth geben. Wie man an Tickets kommt

Keimzeit spielt am 13. Juni an der B1 in Dunkelforth

Genthin - Die Rockmusikgruppe „Keimzeit“ aus dem brandenburgischen Belzig wird am Sonnabend, 13. Juni, ein zweistündiges Open-Air-Konzert auf dem Festplatz Kanalwiesen am Hotel „Am Meilenstein“ in Dunkelforth geben.

Bekannt für poetische Texte und eine Mischung aus Bluesrock, Folk und Pop, feierte die Band um Frontmann Norbert Leisegang mit Hits wie „Kling Klang“ große Erfolge.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets könnten unter www.ammeilenstein.de oder www.keimzeit.de online gebucht werden.

An kreative Ideen für das gastronomische Drumherum arbeitet das Küchen-Team des Hotels. Hilfe bei der logistischen Abwicklung des Events kommt von der Feuerwehr Altenplathow. Ein Teil des Gewinns aus diesem Event kommt einem guten Zweck, einer Spende für ein Kinderhospiz, zu Gute.