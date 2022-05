Kein Ferkeltaxi bei der Genthiner Stadtfeier

Genthin - „Was ist eigentlich mit dem Ferkeltaxi in Genthin?“ Mit dieser Frage wendeten sich in den vergangenen Tagen Leser an die Volksstimme-Redaktion. Als Ferkeltaxi werden die einst auch in der Region Genthin fahrenden Kleinbahnen bezeichnet. Man höre nichts mehr davon. Sogar über einen Abtransport des Wagens werde spekuliert.