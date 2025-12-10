In Genthin sorgen Kinder dafür, dass die Innenstadt ein wenig festlicher aussieht. Auf Initiative der GWG und des Dekogeschäftes wurden Weihnachtsbäume mit viel Liebe geschmückt.

Kinder der Klasse 1a der Ludwig-Uhland-Grundschule schmückten einen Tannenbaum bei der GWG.

Genthin/ie - In Genthin ziehen derzeit bunt geschmückte Weihnachtsbäume die Blicke von Besuchern und Passanten auf sich. Auf dem Hof der Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) in der Mühlenstraße haben Kinder der Klasse 1a der Ludwig-Uhland-Grundschule im Rahmen des lebendigen Adventskalenders einen Weihnachtsbaum mit selbst gebasteltem Baumschmuck, rot-weißen Zuckerstangen und kleinen Schneemännern behangen. Unterstützt wurden sie von ihren Lehrerinnen und Begleitern aus der Grundschule sowie Mitarbeitern der GWG um Geschäftsführer Jens Thormeyer.