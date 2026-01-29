Im Yogaraum werden Kinder zu Abenteurern und Entdeckern ihres eigenen Körpers. Wie Fantasie und Bewegung kleine Helden des Alltags entstehen lassen, zeigt Leonie Wippermann.

Genthin - Wenn im Raum plötzlich mutige Löwen brüllen, Schmetterlinge durch die Luft flattern und starke Bäume fest auf dem Boden verwurzelt stehen, dann ist Leonie Wippermann nicht weit. Die junge Erzieherin hat sich einer besonderen Aufgabe verschrieben: Sie möchte Kinder mit Kinderyoga dabei unterstützen, ihren Körper wahrzunehmen, zur Ruhe zu kommen und gleichzeitig voller Freude in Bewegung zu sein.