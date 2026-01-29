Slalom durchs Tretminenfeld Hundehaufen pflastern Wege und Straßen in Havelberg
Auf Straßen und Bürgersteigen in Havelberg häufen sich Hinterlassenschaften von Hunden. Die Stadt erhebt ansehnliche Hundesteuer, wer ist fürs Wegräumen zuständig?
Aktualisiert: 29.01.2026, 18:25
Havelberg. - Im Winter, bei Eis und Schnee, kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Ein falscher Schritt, schon liegt man auf dem harten Pflaster. Das ist unangenehm genug, aber auf der Havelberger Stadtinsel geschieht das in vermintem Gelände.