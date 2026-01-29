Auf Straßen und Bürgersteigen in Havelberg häufen sich Hinterlassenschaften von Hunden. Die Stadt erhebt ansehnliche Hundesteuer, wer ist fürs Wegräumen zuständig?

Der Schnee auf den Straßen Havelbergs ist von Hundehaufen gesäumt.

Havelberg. - Im Winter, bei Eis und Schnee, kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Ein falscher Schritt, schon liegt man auf dem harten Pflaster. Das ist unangenehm genug, aber auf der Havelberger Stadtinsel geschieht das in vermintem Gelände.