Beim Tag der offenen Tür können Besucher Klassenzimmer, Arbeitsgemeinschaften und den Alltag der Ganztagsschule kennenlernen.

Beim Tag der offenen Tür an der Comenius Schule sind auch Sabrina Gaense (von links), Schulleiterin Doris Benecke und Thomas Noack vor Ort.

Salzwedel. - Lebendiges Treiben herrschte in den Räumen der Ganztagsgemeinschaftsschule Comenius in Salzwedel. Beim Tag der offenen Tür nutzten zahlreiche Familien die Gelegenheit, das Gebäude zu erkunden, mit Lehrkräften ins Gespräch zu kommen und sich ein Bild vom pädagogischen Angebot der Schule zu machen.