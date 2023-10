Neuer Schwung für die Planungen eines Kita Neubaus in Tucheim? Am Donnerstag muss der Genthiner Stadtrat über neue Forderungen aus der Ortschaft befinden.

Genthin/Tucheim - Der Genthiner Stadtrat wird sich am kommenden Donnerstag mehrfach mit dem Ort Tucheim beschäftigen. Alle Punkte stehen in direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem viel diskutierten Kita-Neubau in Tucheim. „Es wird Zeit, dass sich endlich etwas tut“, sagt eine junge Mutter aus dem Ort, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Ihre Kinder werden wohl nicht mehr von einer neuen Kita profitieren, dennoch sei ein Neubau unbedingt notwendig. Ähnlich sahen es auch die Ortsräte und brachten folgende Forderungen auf den Weg.