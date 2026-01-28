Der neue Haushalt der Stadt Genthin rutscht deutlich ins Minus – und ausgerechnet die Kinderbetreuung spielt dabei eine zentrale Rolle. Doch das ist längst nicht der einzige Kostenfaktor, der der Stadtkasse Sorgen bereitet.

Stadt möchte trotz Malus auch in diesem Jahr einen ausgeglichenen Haushalt.

Genthin - Die Stadt Genthin steht auch in diesem Jahr kurz vor der Verabschiedung ihres Haushaltes. Nach einer mehr als zweijährigen finanziellen Durststrecke konnte im vergangenen Jahr erstmals wieder ein ausgeglichener Haushalt beschlossen werden. Nun jedoch droht erneut ein Rückschritt.