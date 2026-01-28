weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Führerschein Umtausch im Jerichower Land: Achtung Führerschein: Nächste Umtauschwelle schon längst gestartet

EIL
Nach Fankrawallen im Spiel FCM gegen Dresden: Polizei nimmt Verdächtigen fest
Nach Fankrawallen im Spiel FCM gegen Dresden: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Führerschein Umtausch im Jerichower Land Achtung Führerschein: Nächste Umtauschwelle schon längst gestartet

Seit Januar 2026 müssen zahlreiche Führerscheininhaber im Jerichower Land ihre alten Kartenführerscheine in den fälschungssicheren EU-Führerschein umtauschen. Worauf beim Tausch geachtet werden muss.

Von Robert Sonntag 28.01.2026, 19:00
Bei Führerscheinen mit dem Gültigkeitsdatum ab dem 1. Januar 1999 ist das Ausstellungsjahr für die Umtauschfrist jetzt relevant.
Bei Führerscheinen mit dem Gültigkeitsdatum ab dem 1. Januar 1999 ist das Ausstellungsjahr für die Umtauschfrist jetzt relevant. Foto: Mahr

Jerichower Land - Der Stichtag ist vorbei – und für viele Autofahrer im Jerichower Land beginnt jetzt der Stress. Seit dem 19. Januar ist die Frist für eine weitere große Gruppe von Führerscheininhabern abgelaufen. Wer den Umtausch seines alten Kartenführerscheins bislang aufgeschoben hat, sollte nun keine Zeit mehr verlieren.