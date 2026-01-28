Mit einem bewegenden Neujahrskonzert ist das Awo-Fachkrankenhaus Jerichow ins Jahr 2026 gestartet. Pianist Ronny Kaufhold aus Genthin begeisterte mit großen Werken der Klassik – begleitet von der Malerei der Jerichower Künstlerin Rieke Schmieder.

Ronny Kaufhold spielt beim traditionellen Neujahrskonzert der Awo in Jerichow, ergänzt mit „Bildern einer Ausstellung“ von Rieke Schmieder.

Jerichow. - Mit klassischer Musik und einer Kunst-Galerie beim Neujahrskonzert ist das Awo-Fachkrankenhaus in Jerichow am Dienstag in das noch junge Jahr 2026 gestartet.

Für den traditionellen, „wunderschönen musikalischem Abend“ konnte man erneut den bekannten Genthiner Konzertpianist Ronny Kaufhold gewinnen, hebt Geschäftsführer Thomas Wendler bei der Begrüßung der rund 70 Gäste hervor.

Ronny Kaufhold blickt in Jerichow auf seine musikalischen Anfänge zurück

Kaufhold, Träger zahlreicher Preise und Auszeichnungen, blickt zurück auf seine musikalischen Anfänge, denn bereits 2004 habe er an gleicher Stelle sein erstes Konzert gespielt. Seit 2011 ist er ein fester Gast beim Neujahrskonzert. Seine Konzerte führten ihn seit 2001 auch in die ausverkaufte Philharmonie Berlin, wo er zusammen mit dem Sinfonie-Orchester Berlin Klavierkonzerte von Liszt, Beethoven und Saint-Saëns aufführte.

Ronny Kaufhold, Rieke Schmieder und Thomas Wendler freuten sich über zahlreiche Besucher. Foto: Louis Hantelmann

Ein ähnlicher Mix erwartete auch die Besucher in Jerichow, die sich an den Klavierwerken von Frédéric Chopin, Franz Liszt sowie Sergei Sergejewitsch Prokofjew erfreuen konnten.

Der zweite Teil, in dem Ronny Kaufhold „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Petrowitsch Mussorgski gespielt hat, ist durch eine Besonderheit ergänzt worden: Rieke Schmieder, die seit 2002 als Bildende Künstlerin arbeitet und selbst in Jerichow wohnt, hat das Stück mit ihren Werken begleitet. „Anfang des Jahres hat es die Premiere in der Salzkirche in Tangermünde gegeben, daher wollten wir das Ganze natürlich auch hier präsentieren“, sagt Ronny Kaufhold.

Malerei und Musik vereint: Rieke Schmieder und Ronny Kaufhold zeigen „Bilder einer Ausstellung“

Rieke Schmieder, die seit inzwischen 20 Jahren ihre eigene Galerie in Tangermünde betreibt, hat die Bilder extra dafür angefertigt. „Es war eine große Freude und ein ganz neues Experiment für mich“, berichtet Schmieder über die neue Erfahrung. Sie selbst spielt seit ihrer Kindheit Geige und hat damit einen engen Bezug zur Musik. „Musik erreicht jeden. Man kann mit ihr die Menschen aufbauen und auch Frieden schaffen.“

Im Vorfeld habe sich Schmieder verstärkt mit Modest Mussorgski und dessen Malerfreund Victor Hartmann beschäftigt, dem der Musiker mit „Bilder einer Ausstellung“ eine musikalische Bildergalerie komponiert hat. Helle und dunkle Motive habe das Stück beinhaltet, entsprechend wechselhaft sind auch die gezeigten Bilder gewesen: Diese reichten vom düsteren Ochsenkarren über das Ballett der Küken in ihren Eierschalen bis hin zum großen Tor von Kiew.