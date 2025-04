Aktionstag bringt in Parey viele Einwohner auf die Beine Wie Bürger ihren Heimatort mitgestalten

Etwa 50 Helfer und Mitglieder der Vereine versammelten sich zum großen Aktionstag in Parey, um verschiedenste Aufgaben in der Ortschaft durchzuführen. Was dabei alles geschafft wurde.