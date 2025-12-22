weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Hoffnung für trockene Dorfteiche: Kleiner Schritt gegen das große Wasserproblem: Parchener Wehr wird saniert

Seit Jahren kämpfen die Dorfbewohner von Parchen gegen das Verschwinden ihres Wassers. Nun gibt es Maßnahmen am Tucheim-Parchener Bach an. Doch ob die Sanierung des maroden Wehrs die Teiche wirklich rettet, muss sich zeigen.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 22.12.2025, 21:02
Das Parchener Wehr am Tucheim-Parchener Bach.
Das Parchener Wehr am Tucheim-Parchener Bach. Foto: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

Parchen - Wenn Franziska Reggelin vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) den Tucheim-Parchener Bach betrachtet, sieht sie mehr als nur einen stillen Wasserlauf. Für sie ist es ein System, das an vielen Stellen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und für die Parchener ist es schlicht die Lebensader ihrer Dorfteiche – mittlerweile fast versiegt. Jetzt soll sich am bach etwas tun.