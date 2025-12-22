Seit Jahren kämpfen die Dorfbewohner von Parchen gegen das Verschwinden ihres Wassers. Nun gibt es Maßnahmen am Tucheim-Parchener Bach an. Doch ob die Sanierung des maroden Wehrs die Teiche wirklich rettet, muss sich zeigen.

Parchen - Wenn Franziska Reggelin vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) den Tucheim-Parchener Bach betrachtet, sieht sie mehr als nur einen stillen Wasserlauf. Für sie ist es ein System, das an vielen Stellen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und für die Parchener ist es schlicht die Lebensader ihrer Dorfteiche – mittlerweile fast versiegt. Jetzt soll sich am bach etwas tun.