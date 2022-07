Klosteranlage Jerichow wird jetzt von der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt betreut

Jerichow - Am 22. Dezember 2021 wird der Übergang der Stiftung Kloster Jerichow in die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt (KST) offiziell vollzogen. Damit wird die Klosteranlage ab dem 1. Januar Teil der Landesstiftung und reiht sich ein in die von der Körperschaft betreuten Kulturdenkmäler des Landes. Was bedeutet das für die Verwaltung des Klosters?