Erstaunlich viele, lange Jahre hat sich die Stadt Genthin mit ihren Haushaltsabrechnungen bei der Kommunalaufsicht immer wieder durchmogeln können. So lange, dass das Nichtvorlegen der dazu eigentlich notwendigen Jahresabschlüsse zur Gewohnheit wurde. Und jetzt sogar noch mal von einem Stadtrat eingefordert wird. Ja es stimmt, das hat so manch andere Gemeinde auch so gemacht.