Ende des 19. Jahrhunderts zog der „Lockruf des Goldes“ Zehntausende an den Klondike River nach Kanada. Darunter auch der 21-jährige, spätere Schriftsteller Jack London, nach dessen Romanen die Abenteuer-Filmserie 1975 - Drehbuch Walter Ulbrich - mit diesem Titel gedreht wurde. Aus Gold wurde dann im allgemeinen Sprachgebrauch schnell Geld. Erinnern wir uns: Nach der Wende 1989 wurde das Lockmittel für verbeamtete Verwaltungsfachkräfte aus dem Westen, die in den vermeintlich so wenig attraktiven Osten als Aufbauhilfe gingen, drastisch-despektierlich „Buschzulage“ genannt. Nicht wenige zogen ab 1994 wieder zurück in den Westen, als ihr Gehalt nicht mehr durch die „Buschzulage“ aufgestockt wurde. Nun soll also (mehr) Geld auch in Genthin helfen, zwei wichtige Posten im Rathaus zu besetzen. 400 Euro zusätzlich sind nicht wenig, auch wenn die genauso wie in der freien Wirtschaft auch noch zu versteuern sind. Ob aber jemand, der dem Lockruf diese Geldes erliegt, am Ende auch zum Wohle von Genthin und den Genthinern mit dem wenigen oder auch nicht vorhandenen öffentlichen Geldern umzugehen vermag, wird sich dann erst noch zeigen müssen.