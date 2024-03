Das Thema ist nicht erst seit vorgestern auf dem Tisch, aber in der Kreistagssitzung konnte man den Eindruck gewinnen, dass viele in der Verwaltung und unter den Kommunalpolitikern gar keine Uhr besitzen. Oder zumindest kein Gespür dafür, was eine mögliche Fusion an der Schule auslöst.

Sei es berechtigt oder nicht, der Gedanke, mit einer anderen Schule zu verschmelzen, löst Unbehagen aus. Das war einer der Gründe dafür, dass die Entscheidung vertagt wurde. Es soll sich erst ein genaues Meinungsbild von Eltern, Schülern und natürlich Lehrern eingeholt werden. Sechs Wochen vor Ablauf der Frist kommt diese Erkenntnis reichlich spät.

Lesen Sie dazu den Artikel.

Ach ja, ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung soll nun doch gestellt werden, obwohl der doch laut dem Landrat keine Aussichten auf Erfolg hat. Und dann soll auch noch ein externer Jurist Möglichkeiten aufzeigen, erfolgreich gegen eine mögliche Schließung zu klagen.

Vertrauen ins eigene Rechtsamt sieht anders aus. Vorausschauendes Handeln auch.