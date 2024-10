Windkraft und Photovoltaik in Elbe-Parey Kommune will bei Energie mitverdienen

Der Gemeinderat befasst sich in seiner Sitzung am heutigen Dienstag, 15. Oktober, unter anderem mit geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlagen in den Gemarkungen Güsen und Hohenseeden sowie mit der Erweiterung des Repower-Projektes „Windpark Ferchland V“.