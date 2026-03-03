Zwei engagierte Initiativen stellten ihre Visionen für die kulturelle Zukunft Genthins vor – vom literarischen Erbe Edlef Köppens bis zur Aufwertung des Elbe-Havel-Kanals. Neben viel Zuspruch gab es auch Kritik.

Genthin - Im jüngsten Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Genthin standen zwei bedeutende Initiativen im Mittelpunkt, die das kulturelle Leben der Stadt nachhaltig geprägt haben und könnten. Vertreterinnen und Vertreter engagierter Vereine nutzten die Gelegenheit, ihre Arbeit und ihre Zukunftspläne vorzustellen – und stießen dabei auf großes Interesse.