weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Kultur und Engagement: Kulturelle Impulse und klare Forderungen für Genthin

Kultur und Engagement Kulturelle Impulse und klare Forderungen für Genthin

Zwei engagierte Initiativen stellten ihre Visionen für die kulturelle Zukunft Genthins vor – vom literarischen Erbe Edlef Köppens bis zur Aufwertung des Elbe-Havel-Kanals. Neben viel Zuspruch gab es auch Kritik.

Von Robert Sonntag 03.03.2026, 06:00
Zwei Kulturinitiativen wurden im Ausschuss vorstellig.
Zwei Kulturinitiativen wurden im Ausschuss vorstellig. Foto: Robert Sonntag

Genthin - Im jüngsten Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Genthin standen zwei bedeutende Initiativen im Mittelpunkt, die das kulturelle Leben der Stadt nachhaltig geprägt haben und könnten. Vertreterinnen und Vertreter engagierter Vereine nutzten die Gelegenheit, ihre Arbeit und ihre Zukunftspläne vorzustellen – und stießen dabei auf großes Interesse.