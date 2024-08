Genthin - Staubig, laut und eine echte Gaudi. Am Wochenende stieg zum 25. Mal das Rasentraktorrennen in Genthin. Starter aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein nahmen zum Teil mehrere Stunden Anfahrt in Kauf, um beim legendären Rennen am Genthiner Rodelberg teilzunehmen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.