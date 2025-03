Lost Place in der Genthiner Innenstadt Landkreis verhängt Zwangsmaßnahmen: Historisches Gebäude in Genthin verfällt immer mehr

Das Eckhaus in der Friedenstraße 2 in Genthin-Süd bleibt ein Schandfleck. Nach wie vor ist der Gehweg vor dem Haus gesperrt, was Anwohner verärgert.