Die Gemeinde hat mit der Ausgabe der Sammelsäcke für heruntergefallenes Laub begonnen. Damit sollen Unfälle vermieden werden.

Elbe-Parey - Die Gemeinde Elbe-Parey informiert, dass ab sofort wieder kostenlose Laubsäcke zur Verfügung stehen. Alle Eigentümer, vor deren Grundstücken sich Bäume auf öffentlichem Grund und Boden befinden, können diese Säcke bei der Gemeindeverwaltung in Parey, Ernst-Thälmann-Straße, abholen.

Mit der Ausgabe unterstützt die Gemeinde die Einwohner bei der Entsorgung des herbstlichen Laubfalls und trägt so zu einem gepflegten Ortsbild sowie zu mehr Verkehrssicherheit auf Gehwegen und Straßen bei. Denn nasses Laub kann gefährlich glatt werden. Daher werden mit der Laubsammlung auch Unfälle von Fußgängern vermieden.

Laubsäcke werden mit der regulären Entsorgung abgeholt

Die gefüllten Säcke werden anschließend im Rahmen der regulären Entsorgung abgeholt. Wichtig ist, dass ausschließlich Laub eingefüllt wird. Äste, Rasenschnitt oder sonstige Gartenabfälle dürfen nicht in die Laubsäcke gelangen, da diese nicht über die Grünabfallentsorgung der Gemeinde entsorgt werden können.

Die Verwaltung bittet darum, die Säcke rechtzeitig und gut sichtbar am Straßenrand bereitzustellen, sobald die Abholung vorgesehen ist. Über die genauen Termine wird gesondert informiert. Mit dieser Maßnahme möchte die Gemeinde das Engagement der Bürgerinnen und Bürger unterstützen und dazu beitragen, öffentliche Flächen sauber und verkehrssicher zu halten.