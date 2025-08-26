weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Premiere beim Elbauenfest 2025: Mehr Tourismus in Elbe-Parey: Wie die Gemeinde bekannter werden möchte

Premiere beim Elbauenfest 2025 Mehr Tourismus in Elbe-Parey: Wie die Gemeinde bekannter werden möchte

Die Gemeinde Elbe-Parey möchte mehr Touristen und Familien in die Region an der Elbe locken. Helfen dabei sollen ein neuer Imagefilm und eine Broschüre. Was darin zu sehen ist.

Von Louis Hantelmann 26.08.2025, 06:05
Auf dem Elbauenfest ist der Imagefilm der Gemeinde Elbe-Parey erstmals gezeigt worden.
Auf dem Elbauenfest ist der Imagefilm der Gemeinde Elbe-Parey erstmals gezeigt worden. Foto: Louis Hantelmann

Parey. - „Elbe-Parey möchte in der großen Welt bekannter werden“, begründet Bürgermeisterin Nicole Golz die Erstellung einer neuen digitalen Broschüre und eines knapp zwei Minuten langen Imagefilms über die Gemeinde.