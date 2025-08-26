Premiere beim Elbauenfest 2025 Mehr Tourismus in Elbe-Parey: Wie die Gemeinde bekannter werden möchte
Die Gemeinde Elbe-Parey möchte mehr Touristen und Familien in die Region an der Elbe locken. Helfen dabei sollen ein neuer Imagefilm und eine Broschüre. Was darin zu sehen ist.
26.08.2025, 06:05
Parey. - „Elbe-Parey möchte in der großen Welt bekannter werden“, begründet Bürgermeisterin Nicole Golz die Erstellung einer neuen digitalen Broschüre und eines knapp zwei Minuten langen Imagefilms über die Gemeinde.