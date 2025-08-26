Premiere beim Elbauenfest 2025 Mehr Tourismus in Elbe-Parey: Wie die Gemeinde bekannter werden möchte

Die Gemeinde Elbe-Parey möchte mehr Touristen und Familien in die Region an der Elbe locken. Helfen dabei sollen ein neuer Imagefilm und eine Broschüre. Was darin zu sehen ist.