Verwaist, verletzt, vergessen – in Ringelsdorf finden Igel in Not bei Stefanie Jaksch eine letzte Hoffnung. Ihre private Igelstation ist überregional bekannt und nun für den Deutschen Tierschutzpreis nominiert.

Letzte Hoffnung für Igel in Not: Eine Frau kämpft um deren Überleben

Igel-Lebensretterin Stefanie Jaksch peppelt die stachligen Wildtiere mit viel Liebe und Leidenschaft auf.

Ringelsdorf/Genthin - Igel in Not haben im Jerichower Land eine besondere Retterin: Stefanie Jaksch versorgt in ihrer privaten Igelstation verletzte, kranke und verwaiste Tiere mit viel Herzblut. Ihre Igelhilfe in Ringelsdorf ist längst über die Region hinaus bekannt und jetzt sogar für den Deutschen Tierschutzpreis 2025 nominiert. Doch hinter der Auszeichnung steckt mehr als Anerkennung – denn die Lage für die Igel wird immer dramatischer.