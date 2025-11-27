Die Stadtratsfraktion der CDU möchte beim städtischen Personal in Stendal für Ordnung sorgen. Oberbürgermeister Bastian Sieler spricht von „Willkür“.

CDU-Fraktion setzt Oberbürgermeister in Stendal unter Druck

Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler bezeichnet einen Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat als „Willkür“ und „rechtswidrig“.

Stendal. - „Das ist Willkür und greift in die Hoheit der Verwaltung ein“, sagte Oberbürgermeister Bastian Sieler in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 26. November. Einen Antrag der Fraktion CDU/FDP/Landgemeinden hat er als „rechtswidrig“ bezeichnet.