Rechtswidriger Antrag? CDU-Fraktion setzt Oberbürgermeister in Stendal unter Druck
Die Stadtratsfraktion der CDU möchte beim städtischen Personal in Stendal für Ordnung sorgen. Oberbürgermeister Bastian Sieler spricht von „Willkür“.
27.11.2025, 16:35
Stendal. - „Das ist Willkür und greift in die Hoheit der Verwaltung ein“, sagte Oberbürgermeister Bastian Sieler in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 26. November. Einen Antrag der Fraktion CDU/FDP/Landgemeinden hat er als „rechtswidrig“ bezeichnet.