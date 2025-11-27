weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Rechtswidriger Antrag?: CDU-Fraktion setzt Oberbürgermeister in Stendal unter Druck

Rechtswidriger Antrag? CDU-Fraktion setzt Oberbürgermeister in Stendal unter Druck

Die Stadtratsfraktion der CDU möchte beim städtischen Personal in Stendal für Ordnung sorgen. Oberbürgermeister Bastian Sieler spricht von „Willkür“.

Von Mike Kahnert 27.11.2025, 16:35
Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler bezeichnet einen Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat als „Willkür“ und „rechtswidrig“.
Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler bezeichnet einen Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat als „Willkür“ und „rechtswidrig“. Foto: Regina Urbat

Stendal. - „Das ist Willkür und greift in die Hoheit der Verwaltung ein“, sagte Oberbürgermeister Bastian Sieler in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 26. November. Einen Antrag der Fraktion CDU/FDP/Landgemeinden hat er als „rechtswidrig“ bezeichnet.