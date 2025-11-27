weather wolkig
  4. Landtagswahl 2026: Überraschung: Wer sind die SPD-Direktkandidaten für den Altmarkkreis Salzwedel?

Für die SPD treten Skady Herkenrath und Dieter Diederichs im Altmarkkreis zur Landtagswahl 2026 an. Bekanntere Gesichter aus der Region verzichteten. Warum? Nachgefragt.

Von Stefanie Herrmann 27.11.2025, 16:39
Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze, der Ministerpräsident Reiner Haseloff im Amt folgen will, hat zumindest das Ruder schon in der Hand. Ob die von der Kreis-SPD Salzwedel nominierten Direktkandidaten das Ruder in Richtung Sozialdemokraten herumreißen können, dürfte eher fraglich sein.
Altmarkkreis. - Mit einer überraschenden Entscheidung sorgt die hiesige SPD für Verwunderung. Skady Herkenrath und Dieter Diederichs werden bei der Landtagswahl 2026 im Altmarkkreis Salzwedel antreten. Beide sind in der Region eher unbekannt.