Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze, der Ministerpräsident Reiner Haseloff im Amt folgen will, hat zumindest das Ruder schon in der Hand. Ob die von der Kreis-SPD Salzwedel nominierten Direktkandidaten das Ruder in Richtung Sozialdemokraten herumreißen können, dürfte eher fraglich sein.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa