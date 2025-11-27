Landtagswahl 2026 Überraschung: Wer sind die SPD-Direktkandidaten für den Altmarkkreis Salzwedel?
Für die SPD treten Skady Herkenrath und Dieter Diederichs im Altmarkkreis zur Landtagswahl 2026 an. Bekanntere Gesichter aus der Region verzichteten. Warum? Nachgefragt.
27.11.2025, 16:39
Altmarkkreis. - Mit einer überraschenden Entscheidung sorgt die hiesige SPD für Verwunderung. Skady Herkenrath und Dieter Diederichs werden bei der Landtagswahl 2026 im Altmarkkreis Salzwedel antreten. Beide sind in der Region eher unbekannt.