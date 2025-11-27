weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Kiez und Kneipenviertel außer Kontrolle: Drogen, Gewalt, Prostitution: Wie eine Vermieterin den Hassel in Magdeburg retten will

Drogen, Gewalt, Prostitution – und mittendrin ein Kult-Club, der nichts dafür kann. Eine Vermieterin beschreibt den Hasselbachplatz in Magdeburg als verlorene Zone und greift zur härtesten Waffe, die sie hat: den Mietvertrag. Das „Flowerpower“ ist nur der Anfang. Was sie vorhat.

Von Karolin Aertel 27.11.2025, 16:45
Der Hasselbachplatz in Magdeburg, hier bei einer abendlichen Veranstaltung, ist ein Ausgehviertel im Wandel. Foto: Doreen Bieber

Magdeburg. - Als bekannt wurde, dass das „Flowerpower“, eine der ätesten Musikbars am Hasselbachplatz, schließen muss, schossen die Spekulationen ins Kraut. Drogengeschäfte? Lärmbeschwerden? Ärger mit der Polizei? Oder ein Rauswurf für etwas Neues? Die Vermieterin beendet das Rätselraten und macht klar, wo das eigentliche Problem liegt: „Das Flowerpower kann nichts dafür – es ist ein Opfer der Gesamtsituation.“