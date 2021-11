Leuchtende Weihnachtsbäume und Privathäuser in und um Genthin begleiten durch die Adventszeit

Bringt Licht in die Dunkelheit: der Weihnachtsbaum vor dem Preußenhaus in Mützel.

Mützel/Parchen/Genthin - sm

Stellvertretend für alle Einwohner in den Genthiner Ortsteilen und Dörfern, die am Sonnabend pünktlich vor dem ersten Advent Weihnachtsbäume an zentralen Plätzen aufgestellt und geschmückt haben, rücken wir in diesem Jahr die Mützeler ins Bild.

Die haben mithilfe ihrer Feuerwehrleute ihr dicht gewachsenes Exemplar frisch geschlagen und dann zum Käthe-Kollwitz-Platz vor dem Preußenhaus gebracht, aufgestellt und dann mit golden und silbern glänzenden Päckchen und natürlich einer langen Lichterkette geschmückt. An die Steuerung der Straßenbeleuchtung gekoppelt erstrahlt er nun immer mit einbrechender Dämmerung den Platz. Wer aufmerksam durch Mützel geht oder fährt, entdeckt darüber hinaus sehr viele weihnachtlich herausgeputzte Häuser und Vorgärten - eines leuchtender als das andere.

Veihnachtsbäume in Parchen

In Parchen gibt es wie schon im vergangenen Jahr wieder viele Outdoor-Weihnachtsbäume. Vor der Mühle diesmal ein etwas kleinerer, auch der vor der Kita ist ein kleineres Exemplar. Groß und prächtig geschmückt sind die Bäume neben der Bushaltestelle in der Ortsmitte und vor dem Landgasthof Deinert. Dazu kommen diverse Bäume vor den Häusern auf privaten Grundstücken.

Auch der Genthiner Marktplatz leuchtet diesmal festlich. Nicht nur der schön gewachsene Baum mit vielen Lichtern, sondern auch die Bäume, die Rathausfassade, hier insbesondere der Balkon am Dienstzimmer des Bürgermeisters. Vor vielen Geschäften stehen kleinere Weihnachtsbäume, die Kindergruppen aus Kitas und Horten der Stadt in einer Aktion am vergangenen Donnerstag mit selbstgebasteltem Baumbehang geschmückt haben. Wofür sie von den Geschäftsleuten mit kleinen vorweihnachtlichen Gaben belohnt worden sind.

Dieser weihnachtliche Lichterglanz hat nun auch die Aufgabe, darüber hinwegzutrösten, dass die geplanten Weihnachtsmärkte nicht nur im Genthiner Raum aufgrund der sich verschärfenden Corona-Lage abgesagt werden mussten.