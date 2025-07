Märchen beim Theater, Markt und Musik: Diese Highlights gibt es beim Dorffest in Redekin 2025

Die Geißlein um Christine Graf (m.) proben mit Constantin Jagusch (r.) auf der Bühne in Redekin.

Redekin. - Bei Wind und Wetter proben die Mitglieder des Redekinder Amateurtheaters seit Anfang Mai auf ihrer Freiluftbühne im Park. Anfangs noch einmal wöchentlich, mittlerweile werden zwei Tage zum gemeinsamen Üben angesetzt.

Geprobt wird für das traditionelle Dorffest, das am Samstag, 2. August, in Redekin rund um die Anlage im Ortskern gefeiert wird.

Am Nachmittag stehen ganze 18 Mitglieder des Amateurtheaters auf der Bühne und unterhalten das Publikum. 2006 hat die erste Aufführung stattgefunden, seitdem haben die Redekiner verschiedene Stücke bei diversen Veranstaltungen aufgeführt.

Theater in Redekin: Fokus auf Märchen

„Wir spielen auch andere Sachen, aber der Fokus liegt auf den Märchen“, erzählt Leiterin Christine Graf. Für das Dorffest wird daher aktuell ein echter Klassiker der Gebrüder Grimm einstudiert: Das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein.

Lesen Sie auch:Redekiner wollen energetisch autark werden

„Ein paar Rollen haben wir noch hinzugedichtet, damit alle auf der Bühne einen Text haben und zu Wort kommen“, sagt Christine Graf. Die Leiterin lobt zudem die beiden Nachwuchsschauspieler Kilian Schünicke und Constantin Jagusch: „Sie sind sehr talentiert und bringen frischen Wind mit“, freut sie sich. „Beide sind mit viel Begeisterung dabei – wie wir anderen auch“, sagt sie und lacht.

Neben den Proben stehen noch weitere Arbeiten an, ehe das Dorffest in gut einer Woche steigen kann. Diese umfassen das Herrichten des Bühnenbildes und das Aufhübschen des Park-Geländes. „Am Wochenende findet daher noch ein vorbereitender Arbeitseinsatz statt“, informiert Ortsbürgermeister Daniel Schünicke. Unter anderem soll der Bau des Holzhauses am Sportplatz bis dahin abgeschlossen sein.

Kilian Schünicke (r.) stellt in diesem Jahr den Wolf dar. Fotos: Louis Hantelmann

Denn neben der Theateraufführung findet hier der Wettbewerb im Zehnkampf sowie um 13 Uhr das Fußball-Kleinfeldturnier statt. Dabei treten Mannschaften aus der Region gegeneinander an.

Den Auftakt auf der Theaterbühne machen um 14.30 Uhr die Tanzkinder. Ab 15 Uhr gibt das Schalmeienorchester aus Parey mehrere Musikstücke zum Besten, ehe die Schauspieler schließlich um 16.30 Uhr mit ihrer Aufführung beginnen. Zum Abschluss des Abends findet ab 19 Uhr der Sommernachtsball mit DJ Fred statt. Der Eintritt zum Dorffest ist frei, für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Dorffest in Redekin: Erstmals mit Trödelmarkt

Neu ist bei der diesjährigen Auflage des Dorffestes, dass ein Floh- und Trödelmarkt aufgebaut wird. Für diesen gibt es noch freie Marktstände. Die Standgebühr beträgt fünf Euro. Die Fläche ist für jeden Händlerstand auf 3,5 Meter begrenzt.

Wer also mit einem eigenen Stand daran teilnehmen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0152 – 52 82 70 43 bei Gina-Maria Grauenhorst anmelden.