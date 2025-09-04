Kaum eröffnet, schon sabotiert. In Genthin verschwanden Schlüssel aus der neuen E-Bike-Ladestation und stellen Stadt und Betreiber nun vor ein unerwartetes Problem. Welche Lösungen jetzt im Raum stehen.

Bürgermeisterin Dagmar Turian mit Avacon-Referent Carsten Birkholz (Mitte) und Stadtrat Lutz Nitz während der Einweihung der E-Bike-Ladestation.

Genthin. - Noch keine zwei Wochen nach der feierlichen Einweihung ist die neue E-Bike-Ladesäule in der Genthiner Innenstadt bereits beschädigt worden. Und zwar auf eine Weise, die selbst erfahrene Projektpartner überrascht. Was eigentlich als modernes, bürgernahes Angebot für Radfahrer gedacht war, gerät nun durch mutmaßlichen Vandalismus in die Schlagzeilen.