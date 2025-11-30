Vor 150 Jahren starb der dänische Dichter Andersen. Das Museum in Genthin erinnert zur Weihnachtszeit mit einer Ausstellung an ihn und seine Märchen.

Luca Hesse und Antonia Beran beim Aufbau der Han-Christian-Andersen-Ausstellung im Kreismuseum Genthin

Genthin - Im Kreismuseum Jerichower Land in der Genthiner Mützelstraße wird es ab sofort märchenhaft. In der vergangenen Woche waren Museumsleiterin Antonia Beran und Luca Hesse von der Sachbearbeitung mit dem Aufbauder Schau beschäftigt. Erinnert wird dabei an den berühmten dänischen Märchendichter Hans Christian Andersen (1805 - 1875).