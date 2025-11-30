weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Neubau geplant: Harzklinikum gegen Ameos: Kampf um das neue Zentralkrankenhaus im Harzkreis

Neubau geplant Harzklinikum gegen Ameos: Kampf um das neue Zentralkrankenhaus im Harzkreis

Die Ankündigung des Klinikbetreibers Ameos, in Halberstadt ein Zentralkrankenhaus bauen zu wollen und damit den Plänen des Harzklinikums direkt Konkurrenz zu machen, ist ein Paukenschlag. Jetzt schaltet sich Landrat Thomas Balcerowski, zugleich Aufsichtsratschef des Harzklinikums, ein.

Von Dennis Lotzmann 30.11.2025, 06:15
Die in Zürich ansässige Ameos-Klinikgruppe will in Halberstadt ein neues Zentralkrankenhaus bauen und tritt damit in direkte Konkurrenz zu Überlegungen des Harzklinikums, ein solches Zentralkrankenhaus in Blankenburg zu errichten.
Die in Zürich ansässige Ameos-Klinikgruppe will in Halberstadt ein neues Zentralkrankenhaus bauen und tritt damit in direkte Konkurrenz zu Überlegungen des Harzklinikums, ein solches Zentralkrankenhaus in Blankenburg zu errichten. Archivfoto: Dennis Lotzmann

Halberstadt. - Die Verantwortlichen des kommunalen Harzklinikums (HK) wollen mittelfristig die Akut- und Notfallmedizin im Harzkreis mit einem neuen Zentralklinikum absichern. Mit diesen Überlegungen sind sie erstmals 2022 an die Öffentlichkeit getreten. Favorisierter Standort ist dabei das mittig im Kreis gelegene Blankenburg, das direkt an die A36 angebunden ist und von allen Harzkreis-Einwohnern vergleichsweise schnell erreichbar ist. Nun überrascht der Klinikkonzern Ameos mit der Ankündigung, ein solches Zentralkrankenhaus in Halberstadt errichten zu wollen und geht damit auf direkte Konkurrenz zum Harzklinikum. Wie reagieren die dortigen Verantwortlichen?