Die Ankündigung des Klinikbetreibers Ameos, in Halberstadt ein Zentralkrankenhaus bauen zu wollen und damit den Plänen des Harzklinikums direkt Konkurrenz zu machen, ist ein Paukenschlag. Jetzt schaltet sich Landrat Thomas Balcerowski, zugleich Aufsichtsratschef des Harzklinikums, ein.

Die in Zürich ansässige Ameos-Klinikgruppe will in Halberstadt ein neues Zentralkrankenhaus bauen und tritt damit in direkte Konkurrenz zu Überlegungen des Harzklinikums, ein solches Zentralkrankenhaus in Blankenburg zu errichten.

Halberstadt. - Die Verantwortlichen des kommunalen Harzklinikums (HK) wollen mittelfristig die Akut- und Notfallmedizin im Harzkreis mit einem neuen Zentralklinikum absichern. Mit diesen Überlegungen sind sie erstmals 2022 an die Öffentlichkeit getreten. Favorisierter Standort ist dabei das mittig im Kreis gelegene Blankenburg, das direkt an die A36 angebunden ist und von allen Harzkreis-Einwohnern vergleichsweise schnell erreichbar ist. Nun überrascht der Klinikkonzern Ameos mit der Ankündigung, ein solches Zentralkrankenhaus in Halberstadt errichten zu wollen und geht damit auf direkte Konkurrenz zum Harzklinikum. Wie reagieren die dortigen Verantwortlichen?