weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Jahrhunderte altes Denkmal in Salzwedel: Bürgermeisterhof: Sanierung tritt in neue Phase ein

Jahrhunderte altes Denkmal in Salzwedel Bürgermeisterhof: Sanierung tritt in neue Phase ein

Das historische Gebäude-Ensemble ist weitestgehend gesichert. Nun starten die ersten umfangreichen Sanierungsarbeiten in den Innenräumen. Begegnungscafé und Nähwerkstatt werden 2026 gebaut.

Von Marco Heide 30.11.2025, 06:00
Jacob Blödow (von links) Ullrich Lemme, Heinrich Laing und Sabine Spangenberg stehen vor dem Gebäudeteil, der nun ausgebaut wird. Sie zeigen, in welchem Stil das Begegnungscafé 2026 entstehen soll.
Jacob Blödow (von links) Ullrich Lemme, Heinrich Laing und Sabine Spangenberg stehen vor dem Gebäudeteil, der nun ausgebaut wird. Sie zeigen, in welchem Stil das Begegnungscafé 2026 entstehen soll. Foto: Marco Heide

Salzwedel. - Wer den Bürgermeisterhof in der Salzwedeler Burgstraße betritt, spürt sofort die besondere Atmosphäre dieses Ensembles: historische Bausubstanz, ein weitläufiger Hof, ein Gefühl von Entrücktheit mitten in der Altstadt. Viele Gäste sind überrascht, wie offen der Hof wirkt – ein Ort, der einlädt, verweilen zu wollen. Doch hinter dieser Schönheit steht seit Jahren ein enormer Kraftakt.