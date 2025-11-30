Das historische Gebäude-Ensemble ist weitestgehend gesichert. Nun starten die ersten umfangreichen Sanierungsarbeiten in den Innenräumen. Begegnungscafé und Nähwerkstatt werden 2026 gebaut.

Jacob Blödow (von links) Ullrich Lemme, Heinrich Laing und Sabine Spangenberg stehen vor dem Gebäudeteil, der nun ausgebaut wird. Sie zeigen, in welchem Stil das Begegnungscafé 2026 entstehen soll.

Salzwedel. - Wer den Bürgermeisterhof in der Salzwedeler Burgstraße betritt, spürt sofort die besondere Atmosphäre dieses Ensembles: historische Bausubstanz, ein weitläufiger Hof, ein Gefühl von Entrücktheit mitten in der Altstadt. Viele Gäste sind überrascht, wie offen der Hof wirkt – ein Ort, der einlädt, verweilen zu wollen. Doch hinter dieser Schönheit steht seit Jahren ein enormer Kraftakt.