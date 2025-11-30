Jahrhunderte altes Denkmal in Salzwedel Bürgermeisterhof: Sanierung tritt in neue Phase ein
Das historische Gebäude-Ensemble ist weitestgehend gesichert. Nun starten die ersten umfangreichen Sanierungsarbeiten in den Innenräumen. Begegnungscafé und Nähwerkstatt werden 2026 gebaut.
Salzwedel. - Wer den Bürgermeisterhof in der Salzwedeler Burgstraße betritt, spürt sofort die besondere Atmosphäre dieses Ensembles: historische Bausubstanz, ein weitläufiger Hof, ein Gefühl von Entrücktheit mitten in der Altstadt. Viele Gäste sind überrascht, wie offen der Hof wirkt – ein Ort, der einlädt, verweilen zu wollen. Doch hinter dieser Schönheit steht seit Jahren ein enormer Kraftakt.