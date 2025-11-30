Geld für bessere Infrastruktur Wo Jerichow die Millionen aus dem Sondervermögen investiert
Der Jerichower tadtrat hat sich auf fünf Bauvorhaben verständigt, die aus dem Sondervermögen Infrastruktur finanziert werden sollen. Dafür stehen 5,2 Millionen Euro zur Verfügung. So in den nächsten Jahren investiert werden soll.
30.11.2025, 06:00
Jerichow - Der Jerichower Stadtrat hat die Weichen für die Verwendung des Sondervermögens Infrastruktur in der Einheitsgemeinde gestellt, indem er in dieser Woche die von der Verwaltung vorgelegte Prioritätenliste absegnete.