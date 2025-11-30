Geld für bessere Infrastruktur Wo Jerichow die Millionen aus dem Sondervermögen investiert

Der Jerichower tadtrat hat sich auf fünf Bauvorhaben verständigt, die aus dem Sondervermögen Infrastruktur finanziert werden sollen. Dafür stehen 5,2 Millionen Euro zur Verfügung. So in den nächsten Jahren investiert werden soll.