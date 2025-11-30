weather spruehregen
Geld für bessere Infrastruktur Wo Jerichow die Millionen aus dem Sondervermögen investiert

Der Jerichower tadtrat hat sich auf fünf Bauvorhaben verständigt, die aus dem Sondervermögen Infrastruktur finanziert werden sollen. Dafür stehen 5,2 Millionen Euro zur Verfügung. So in den nächsten Jahren investiert werden soll.

Von Simone Pötschke 30.11.2025, 06:00
Immer belegt und unverzichtbar für den Vereins- und Schulsport: die Sporthalle in Jerichow, hier vor wenigen Wochen  genutzt als Austragungsort für einen Fitnesstag. Foto: Simone Pötschke

Jerichow - Der Jerichower Stadtrat hat die Weichen für die Verwendung des Sondervermögens Infrastruktur in der Einheitsgemeinde gestellt, indem er in dieser Woche die von der Verwaltung vorgelegte Prioritätenliste absegnete.