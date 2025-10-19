weather heiter
  4. Nachhaltige Produkte aus Holz: Von Mercedes und Meyer Werft bis zu Amazon: Wie die Firma Wodewa den Markt in den USA erschließen möchte

Die Firma Wodewa aus Ferchland an der Elbe stellt Holzprodukte für den Innen- und Außenbereich sowie für die Industrie her. Durch eine Kooperation mit Amazon ist der Online-Handel stark angestiegen. 2026 möchte man weiter wachsen und neue Märkte erschließen. Wie das gelingen soll.

Von Louis Hantelmann Aktualisiert: 07.11.2025, 14:34
Mario (l.) und Alexander Schöbel haben die Firma Wodewa 1998 in Ferchland gegründet.
Ferchland. - Bei der Firma Wodewa in Ferchland dreht sich alles um das Sägefurnier. „Das ist unser Hauptprodukt. Die Furniere werden aus dünnen Holzbrettern produziert“, erklärt Geschäftsführer Alexander Schöbel.