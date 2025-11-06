weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Wittenberge wird modernisiert: Bahnsteig, Unterführung und neue Technik für Reisende

Millionen werden investiert Bahnhof Wittenberge: Züge nach Stendal und Berlin sollen gleichzeitig abfahren

Der Bahnhof in Wittenberge ist wegen der Generalsanierung der Strecke Berlin-Hamburg eine große Baustelle. Warum neben der Stadt auch die Bahn Millionen investiert.

Von Andreas König Aktualisiert: 07.11.2025, 16:08
Mitarbeiter der Baufirma bereiten am Bahnhof Wittenberge den Schacht für den neuen Fahrstuhl vor.
Mitarbeiter der Baufirma bereiten am Bahnhof Wittenberge den Schacht für den neuen Fahrstuhl vor. Fotos: Andreas König

Wittenberge - Bauzaun, Flatterband, Warnschilder: Der Eingang zum Unterführungssystem am Bahnhof Wittenberge ist seit Monaten abgesperrt – genau wie die gesamte Strecke Berlin-Hamburg. Dennoch fahren hier regelmäßig Züge: Bauwagen der Deutschen Bahn und des Strabag-Konzerns, der einen Großteil der Arbeiten zur Generalsanierung der Strecke ausführt.