Die von Rissen und Schlaglöchern gezeichneten Straßen in Stiege beschäftigen viele Menschen in dem Oberharz-Ort. Die Initiative „Stiege braucht Straßen“ bemängelt, dass es bisher, trotz Versprechungen, keinen Fortschritt gibt. Sie wollen aber in der Sache weiterkommen. Wie das gelingen soll.

Eine Szene aus dem neusten Video der Initiative „Stiege braucht Straßen“ zeigt die Risse und Schlaglöcher auf einer Straße des Oberharz-Ortes.

Stiege. - Die kaputten Straßen in Stiege sorgen weiterhin für Frustration in dem kleinen Oberharz-Ort. Zwar fanden kürzlich Arbeiten an der Langen Straße, einer Kreisstraße, statt. Jedoch befinden sich die kommunalen Straßen mit Rissen und Schlaglöchern weiterhin in einem schlechten Zustand. Darauf aufmerksam macht eine örtliche Initiative, die bei dem Thema nicht locker lassen will.