Kaputte Straßen in Stiege Initiative für bessere Straßen im Oberharz bleibt hartnäckig: Lösungsansätze gefordert
Die von Rissen und Schlaglöchern gezeichneten Straßen in Stiege beschäftigen viele Menschen in dem Oberharz-Ort. Die Initiative „Stiege braucht Straßen“ bemängelt, dass es bisher, trotz Versprechungen, keinen Fortschritt gibt. Sie wollen aber in der Sache weiterkommen. Wie das gelingen soll.
07.11.2025, 16:00
Stiege. - Die kaputten Straßen in Stiege sorgen weiterhin für Frustration in dem kleinen Oberharz-Ort. Zwar fanden kürzlich Arbeiten an der Langen Straße, einer Kreisstraße, statt. Jedoch befinden sich die kommunalen Straßen mit Rissen und Schlaglöchern weiterhin in einem schlechten Zustand. Darauf aufmerksam macht eine örtliche Initiative, die bei dem Thema nicht locker lassen will.