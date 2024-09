Teilnehmer der 1. Ohre Classic Sommertour kamen am vergangenen Wochenende von Wolmirstedt über die Trogbrücke nach Jerichow und wurden am Kloster Jerichow von Gleichgesinnten erwartet.

Mit Bildern: So schön war die Oldtimer-Sommertour in Jerichow

Jerichow - Es ist gerade einmal vier Wochen her, dass Oldtimer aus allen Teilen des Landes nach Jerichow kamen und auf dem Hof des Klosters Jerichow Teil eines großen Treffens waren, da wiederholt sich dieses Bild – allerdings mit weniger Teilnehmern und einer kleinen Ausnahme. Am Sonnabend, 31. August, waren Teilnehmer der erste Ohre Classic Sommertour bei den Oldtimerfreunden Jerichow zu Gast. Und ein Großteil dieser Teilnehmer fährt einen Wartburg.

Mit Oldtimern aufgewachsen

„Das ist ein Wartburg“, sagt eines der Jerichower Vereinsmitglieder, als er das erste historische Mobil anrollen hört, aber noch nicht sieht. Und er hat Recht. Auf Hochglanz poliert und in den unterschiedlichsten Farben rollen die verschiedenen Modelle, die einst in Eisenach hergestellt wurden, auf den mit Kopfstein gepflasterten Hof und werden von den Mitgliedern der Oldtimerfreunde Jerichow zum Parken eingewiesen. Nebeneinander in zwei Reihen stehen sie am Ende, die 30 Fahrzeuge, zu denen aber auch Mercedes- und Volkswagen-Oldtimer gehören.

Einer der jüngsten Teilnehmer dieser Tour ist Max Rothämel aus Mose bei Wolmirstedt. Der 27-Jährige ist mit seiner Freundin Kateryna Kovalenko (22) in einem 124-er Mercedes Teil der Sommertour. „Ich bin mit Oldtimern groß geworden“, erzählt der junge Mann. Sein Opa, ebenfalls Teilnehmer dieser Ausfahrt, habe ihm unter anderem die Freude an den alten Fahrzeugen vermittelt. Dass da irgendwann einmal selbst ein altes Mobil seins werden würde, war nur eine Frage der Zeit.

Max Rothämel und Kateryna Kovalenko gehören zu den jüngsten Teilnehmern der Ohre Classic Sommertour. Anke Hoffmeister

Seit gut einem Jahr fährt der 27-Jährige nun in seiner Freizeit den Mercedes, vom Opa abgekauft. Das Auto, Baujahr 1991, habe bisher keine Sorgen bereitet. Und das, was er allein reparieren könne, mache er auch selbst. Nicht nur das Internet mit all seinen Videos helfe ihm dabei. „Ich habe mir auch ein Buch dazu gekauft“, gibt Max zu verstehen, der seinen Oldtimer nicht nur zu besonderen Anlässen nutzt, sondern immer, wenn es sich anbietet. Und so kommt er mit dem 33 Jahre alten Mobil im Jahr schon auf 4.000 bis 5.000 Kilometer.

Oldtimer-Premiere

Während es die Ohre Classic bereits 14-mal gegeben hat und jedes Mal Oldtimer-Begeisterte zum Schloss nach Wolmirstedt zieht, ist die Ohre Classic Sommertour, die am Sonnabend von Wolmirstedt über die Trogbrücke weiter nach Jerichow zum Kloster, nach Tangermünde an den Hafen und zurück zum Schloss Wolmirstedt führt, eine Premiere.

Uwe Kemnitz begrüßt die Gäste. Anke Hoffmeister

Michael Wesemann, Organisator dieser Ausfahrt erklärt, dass für ein anderes Treffen bereits alles vorbereitet gewesen sei. Da es dann aber Absagen gegeben hatte, hätte er sich kurzerhand dazu entschieden, die Sommertour ins Leben zu rufen. Mit 30 Fahrzeugen und etwa doppelt so vielen Teilnehmern sei das ein passabler Start.

Bei dieser Tour stehe auch nicht der sportliche Part im Mittelpunkt. Alles finde ohne Wertung statt. Der Fokus liegt auf dem Fahren, der Tour, der Landschaft, den Orten, die besucht werden.

Hand für Karosseriebau

In Jerichow wird die Classic Tour von den Oldtimerfreunden Jerichow empfangen. Sie sind erprobte Gastgeber, stehen mit Einweisern an der Hauptstraße, haben Tische, Bänke und Sonnenschirme aufgestellt, den Grill angeheizt und Getränke besorgt. Sie weisen ein, bewirten die Gäste und stehen den Teilnehmern mit allem zur Seite, was gebraucht wird, bevor die Sommertour weitergeht.

Die Verpflegung kam auf dem Event nicht zu kurz. Anke Hoffmeister

Dabei kommt auch der Erfahrungsaustausch nicht zu kurz. Die Jerichower selbst haben auch ein, zwei ihrer historischen Schätze auf den Hof gestellt und freuen sich über das Interesse der Gäste an dieser Technik.

Auch eine iranische Familie begleitet diese Ausfahrt. Sie ist mit einem Wartburg 353 unterwegs, dem Modell, das von 1966 bis 1989 In Eisenach hergestellt worden ist. Der Fahrer dieses Oldtimers ist als Karosseriebauer bei Michael Wesemann angestellt und „ein richtig guter Mann“, lobt der Autoliebhaber die Fertigkeiten seines Mitarbeiters.