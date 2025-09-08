weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Abschluss für Zirkus-Projekt: Mit Fotos: Manege frei für Jerichower Grundschulkinder

Abschluss für Zirkus-Projekt Mit Fotos: Manege frei für Jerichower Grundschulkinder

90 Mädchen und Jungen, die die Grundschule in Jerichow besuchen, tauschen eine Woche lang die Schulbank mit der Zirkusmanege. Weshalb das so ist und wie das Ergebnis ausschaut.

Von Anke Hoffmeister Aktualisiert: 08.09.2025, 10:52
Aufgeregt und mit großer Freude verfolgen die Kinder das Programm unter dem Dach des Zirkuszeltes. Sie selbst sind gleich zweimal am Freitag die Akteure und stehen im Mittelpunkt.
Aufgeregt und mit großer Freude verfolgen die Kinder das Programm unter dem Dach des Zirkuszeltes. Sie selbst sind gleich zweimal am Freitag die Akteure und stehen im Mittelpunkt. Foto: Anke Hoffmeister

Jerichow - Mal nicht lesen, schreiben oder rechnen, mal nicht die Schulbank drücken und still sitzen. All das war für 90 Jerichower Grundschüler keine Utopie, sondern tatsächlich Realität. Sie erlebten Zirkus statt Schule. Und zum Abschluss gab es eine große Vorstellung.