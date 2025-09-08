Abschluss für Zirkus-Projekt Mit Fotos: Manege frei für Jerichower Grundschulkinder
90 Mädchen und Jungen, die die Grundschule in Jerichow besuchen, tauschen eine Woche lang die Schulbank mit der Zirkusmanege. Weshalb das so ist und wie das Ergebnis ausschaut.
Aktualisiert: 08.09.2025, 10:52
Jerichow - Mal nicht lesen, schreiben oder rechnen, mal nicht die Schulbank drücken und still sitzen. All das war für 90 Jerichower Grundschüler keine Utopie, sondern tatsächlich Realität. Sie erlebten Zirkus statt Schule. Und zum Abschluss gab es eine große Vorstellung.