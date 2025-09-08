90 Mädchen und Jungen, die die Grundschule in Jerichow besuchen, tauschen eine Woche lang die Schulbank mit der Zirkusmanege. Weshalb das so ist und wie das Ergebnis ausschaut.

Aufgeregt und mit großer Freude verfolgen die Kinder das Programm unter dem Dach des Zirkuszeltes. Sie selbst sind gleich zweimal am Freitag die Akteure und stehen im Mittelpunkt.

Jerichow - Mal nicht lesen, schreiben oder rechnen, mal nicht die Schulbank drücken und still sitzen. All das war für 90 Jerichower Grundschüler keine Utopie, sondern tatsächlich Realität. Sie erlebten Zirkus statt Schule. Und zum Abschluss gab es eine große Vorstellung.