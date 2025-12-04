Beim Mal- und Zeichenwettbewerb des Innenministeriums Sachsen-Anhalt kommen zwei der zwölf Sieger aus der Grundschule Jerichow. Mit ihren kreativen Beiträgen zum Thema Verkehrssicherheit sicherten sie sich einen Platz im Schülerkalender 2026 und wurden feierlich in Magdeburg geehrt.

Die zwölf Sieger des Zeichen- und Malwettbewerbs des Innenministeriums. Zwei davon kommen aus Jerichow.

Jerichow. - Seit mehr als drei Jahrzehnten lädt das Ministerium für Inneres und Sport gemeinsam mit seinen Partnern Grundschulkinder in Sachsen-Anhalt dazu ein, ihre Ideen zum Thema Verkehrssicherheit kreativ umzusetzen. Beim landesweiten Mal- und Zeichenwettbewerb entstehen jedes Jahr zahlreiche Bilder und Zeichnungen, die für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sensibilisieren. Teilgenommen daran hat auch die Grundschule aus Jerichow – und das sehr erfolgreich.

Denn mit Enna Bolle (Klasse 1) und Leonie Rente (Klasse 4) haben es gleich zwei Grundschulkinder aus Jerichow unter die zwölf Preisträger des diesjährigen Mal- und Zeichenwettbewerbes geschafft. Nun hat Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen Runde zum Motto „Sicherer Straßenverkehr – ist für mich nicht schwer!“ in Magdeburg geehrt:

Lob von der Ministerin für Jerichower Schüler

„Der Mal- und Zeichenwettbewerb ist jedes Jahr ein beeindruckendes Beispiel für die Kreativität und das Verantwortungsbewusstsein unserer jüngsten Verkehrsteilnehmer. Die Vielfalt der Motive zeigt, wie aufmerksam Kinder unterschiedliche Verkehrssituationen wahrnehmen. Beim Gestalten ihrer Bilder setzen sie sich intensiv mit Regeln und sicherem Verhalten im Straßenverkehr auseinander. Mit Fantasie, Ideenreichtum und großer Sorgfalt machen sie uns Erwachsenen deutlich, wo Gefahren lauern und wie wir richtig reagieren müssen. Allen Gewinnerinnen und Gewinnern gratuliere ich herzlich zu ihren gelungenen Werken“, so Innenministerin Tamara Zieschang.

Das Siegerfoto von Enna Bolle für den Mai. Foto: Innenministerium

In diesem Jahr haben sich 135 Schulen in Sachsen-Anhalt mit insgesamt 8.048 Zeichnungen an dem Wettbewerb beteiligt. Aus allen Zusendungen hat eine unabhängige Jury zwölf Bilder für den Schülerkalender 2026 ausgewählt.

Leonie Rente konnte sich bei dem Motiv für den Dezember durchsetzen. Foto: Innenministerium

Damit die Auszeichnungsveranstaltung für die Preisträgerinnen und Preisträger etwas ganz Besonderes ist und ihnen noch lange in Erinnerung bleibt, wurden sie von Polizistinnen und Polizisten im Streifenwagen von zu Hause abgeholt und zur Preisverleihung ins Magdeburger CinemaxX gebracht.

Mal- und Zeichenwettbewerb: Zwei der zwölf Sieger aus Jerichow

Dort erhielten die kreativen Maltalente als Andenken den Kalender zum Mal- und Zeichenwettbewerb für das Jahr 2026 mit den ausgewählten Gewinnerbildern der zwölf Einzelpreisträger sowie eine Bluetooth-Box und einen Fahrradhelm. Zum Abschluss der Auszeichnungsveranstaltung schauten alle gemeinsam einen Kinofilm.

Der Mal- und Zeichenwettbewerb wird vom Ministerium für Inneres und Sport, dem Ministerium für Bildung, den Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalts (ÖSA), der Unfallkasse Sachsen-Anhalt, der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt und der Landespolizei Sachsen-Anhalt gemeinsam veranstaltet. In nunmehr 33 Jahren beteiligten sich daran insgesamt knapp 208.000 Grundschülerinnen und Grundschüler. Damit gehört der Wettbewerb zu den bundesweit teilnehmerstärksten Verkehrssicherheitsaktionen in dieser Altersgruppe.