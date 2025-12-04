Im Huy-Ort Anderbeck öffnet Frank Vogel auch in diesem Jahr die Türen seiner Plantagen. Damit sich, wer will, einen Weihnachtsbaum selbst schlagen kann. An welchen Tagen das möglich sein wird.

Auch dieses Jahr im Huy möglich: Weihnachtsbaum aussuchen und selbst schlagen

Anderbeck. - Klassische Nordmanntanne oder doch lieber eine Fichte? Handliche Größe von gut einem Meter oder raumfüllende vier Meter hoch? Ausladend und breit oder hoch und eher schmal? Die Wahl des passenden Weihnachtsbaums wirft viele Fragen auf und muss gut überlegt sein. Fündig wird man aber auf jeden Fall bei Frank Vogel in Anderbeck, wo man auch in diesem Jahr seinen Baum sogar selbst fällen kann.