Monatelang haben die Sanierungsarbeiten gedauert, jetzt kann die B71 auf der Strecke zwischen Meitzendorf und Groß Ammensleben in der Börde wieder freigegeben werden.

Nach zehnmonatiger Bauzeit: B71 an der auslaufenden A14 wird wieder freigegeben

Nach rund zehnmonatiger Bauzeit kann der Verkehr ab Donnerstag, 4. Dezember, wieder über die B71 bei Meitzendorf rollen.

Meitzendorf - Monatelang war auf der B71 bei Meitzendorf kein Durchkommen für Autofahrer. Jetzt sind die Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße abgeschlossen und die Strecke an dieser Stelle soll wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung mit.